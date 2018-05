"Star Wars"-Figur Boba Fett soll einen eigenen Film bekommen

Los Angeles Fans der "Star Wars"-Figur Boba Fett können auf einen größeren Kino-Auftritt des Kopfgeldjägers hoffen. Der wortkarge Einzelgänger, der in "Das Imperium schlägt zurück" (1980) erstmals in einer Nebenrolle erschien, soll nun in einem sogenannten Spin-off zur Hauptfigur der Weltraumsaga werden, wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichtete. Demnach haben Disney und Lucasfilm den amerikanischen Regisseur James Mangold (54, "Walk the Line", "Logan – The Wolverine") mit der Regie und dem Skript für den Einzelfilm beauftragt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder