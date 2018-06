Nürburg 80 Bands in drei Tagen: Heute starten die Zwillingsfestivals "Rock am Ring" in der Eifel und "Rock im Park" in Nürnberg. Bis Sonntag wird jeweils auf drei Bühnen gerockt. Auf dem Programm stehen Bands wie die britische Formation Muse, Sängerin Beth Ditto und Indie-Rapper Casper. Im Wechsel treten die Musiker in der Regel bei beiden Festivals auf. Los geht es heute unter anderem mit Thirty Seconds to Mars, den Foo Fighters und Schock-Rocker Marilyn Manson.

