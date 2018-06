Hannover Mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden sind in sechs Bundesländer ausgeliefert worden. Rund 73 000 Eier seien in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in den Einzelhandel gelangt, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Teil der Eier ist bereits im Handel gelandet. Die Rücknahme wurde vom Lebensmittelunternehmer veranlasst.

