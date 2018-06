Royals: Prinz Louis wird im Juli in London getauft

Prinz Louis, der jüngste Spross von Prinz William und Herzogin Kate, wird am 9. Juli getauft. Das teilte der Kensington-Palast am Mittwoch in London mit. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde das Kind in der Königlichen Kapelle des St. James’ Palastes taufen. Louis kam am 23. April...