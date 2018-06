Meteorologe Gunther Tiersch: „Das Wetter ist ein chaotisches System“

Nun ist es offiziell: Es ist Sommer. Doch das Wetter hält sich nicht an den Kalender, schon seit Wochen fühlt es sich in vielen Teilen Deutschlands nach dem perfekten Sommer an. Für Tage am Badesee ist das schön, „normal ist das nicht“, sagt Gunther Tiersch. Der Meteorologe und Leiter der...