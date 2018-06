Los Angeles (dpa) – Die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen ist mit 54 Jahren zum fünften Mal Mutter geworden. Am Freitag sei ihre Tochter Frida in Los Angeles auf die Welt gekommen, berichtete das Magazin "People" unter Berufung auf die Eltern. Das Baby - ihre erste Tochter - wiege rund 2,5 Kilogramm. "Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unserem Leben willkommen zu heißen", sagten Nielsen und ihr Mann Mattia Dessi dem Magazin.

