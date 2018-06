In Höhle eingeschlossen: Suche nach Jungen in Thailand

Bangkok Seit dem Wochenende ist eine Jugend-Fußballmannschaft in Thailand in einer Höhle eingeschlossen - am Morgen haben Rettungsmannschaften die Suche wieder aufgenommen. Die zwölf Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren und ihr Trainer sind seit Samstag vermisst. Dennoch seien die Retter optimistisch, dass die Jungen noch am Leben seien, sagte Vize-Regierungschef Prawit Wongsuwon einem Bericht der "Bangkok Post" zufolge. "Obwohl sie womöglich nichts zu essen haben, sollten sie Wasser zu trinken haben."