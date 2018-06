Ed Sheeran singt doch: "Auf Schalke" statt in Düsseldorf

Düsseldorf Der britische Superstar Ed Sheeran wird nach dem geplatzten Konzert in Düsseldorf nach Gelsenkirchen ausweichen. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio mit. In der Veltins Arena sind zwei Konzerte am 22. und 23. Juli geplant. Eine Mehrheit der Düsseldorfer Lokalpolitiker hatten Sheeran nach langem Ringen im zuständigen Ausschuss die Genehmigung für seinen Auftritt verwehrt. Erstmals hätte auf einem Parkplatz der Düsseldorfer Messe ein großes Open-Air-Konzert stattfinden sollen. Dafür hätten aber 104 Bäume gefällt werden müssen.