Joop: Merkels Kleidung passt perfekt zu ihrer Politik

Potsdam Die Kleidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel passt nach Ansicht des Modemachers Wolfgang Joop perfekt zu ihrer Politik. "Deutschland hat wieder eine Identität – und das durch Frau Merkel", sagte er in einem Interview der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". "So wie Frau Merkel eben auch aussieht: immer der gleiche Jackenschnitt, ihre stoische Art der Politik - da passen Stil und Amt zusammen." Wenn sie wie Michelle Obama im geblümten Kleid käme, würde hingegen alles ablenken von dem, was sie erreichen wolle, so der Designer.

