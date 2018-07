"Unbekannte Substanz": Zwei Menschen in Salisbury erkrankt

Salisbury Nach einem Kontakt mit einer "unbekannten Substanz" im englischen Salisbury befinden sich ein Mann und eine Frau in "kritischem Zustand" in einem Krankenhaus. Die Polizei sprach von einem "größeren Vorfall". Einige Bereiche in Salisbury wurden vorsichtshalber abgesperrt. Es sei nicht klar, ob die Betroffenen Opfer eines Verbrechens geworden seien, hieß es. Im März waren in Salisbury der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden waren.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder