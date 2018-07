Unwetter in Saarland und Rheinland-Pfalz

Trier Unwetter sind über Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland hinweggezogen und haben am Abend Schäden hinterlassen. Angaben über Verletzte oder größere Schäden gibt es noch nicht. Die Rettungsleitstelle des Saarlands zählte etwa 100 kleinere Einsätze am Abend. Starker Regen mit Gewitter ließ in Rheinland-Pfalz Bäume umstürzen und überflutete Straßen. Davon waren die Eifel, die Region Trier, die Pfalz und Rheinhessen betroffen. In Trier gab es an einer Kreisstraße einen kleinen Erdrutsch. Bäume stürzten in Zell an der Mosel und in Sembach bei Kaiserslautern um.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder