Missbrauchsfall bei Freiburg: Sohn im Darknet zur Vergewaltigung angeboten – Jugendamt griff nach Hinweis nicht ein

Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines Kindes in Staufen haben Hinweise der Schule des Jungen das Jugendamt nicht zum Eingreifen bewegt. Das schilderte ein Zeuge am Donnerstag im Prozess am Landgericht Freiburg. Die Behörde habe Warnungen der Lehrerin des heute Neunjährigen und des Schulleiters...