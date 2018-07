Nach Tod von Breitmaulnashorn Sudan: Forscher züchten erstmals Nashörner aus der Petrischale

Am Fuß des Mount-Kenya-Massivs erinnert ein Grabstein an Sudan, das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn. Als der „Last Man Standing“ genannte Bulle im März in Kenia starb, galt die Spezies als faktisch ausgestorben. Nur noch zwei Kühe sind übrig von der Unterart. Auch Monate nach dem Tod...