Spekulationen über Start der Rettungsaktion in Höhle in Thailand

Chiang Rai Die Spekulationen über einen kurz bevorstehenden Start oder eine bereits laufende Rettungsaktion für die zwölf Jungen und ihren Fußballtrainer aus einer Höhle in Thailand sind neu angefacht worden. Das in der Nähe des Höhleneingangs platzierte provisorische Mediencamp mit mehr als 1000 thailändischen und ausländischen Journalisten wurde geräumt. Die zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer sind seit dem 23. Juni in der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai eingeschlossen. Sie sitzen an einer trockenen Stelle etwa vier Kilometer im Höhleninneren fest.