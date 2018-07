Bibel von Prince wird in den USA versteigert

Dallas Rund zwei Jahre nach dem Tod von Prince wird eine Bibel des US-Musikers in den USA versteigert. Die Reisebibel in der Ausgabe der Zeugen Jehovas hatte Prince geschenkt bekommen und sie dann häufig auf Tournee mitgenommen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Die in schwarzes Leder eingebundene Schrift, die ein früherer Bodyguard des Musikers aufgehoben hatte, könnte bei der für den 21. Juli angesetzten Auktion nach Schätzung des Auktionshauses rund 7000 Dollar einbringen.