Mann duscht bei Gewitter und erleidet Stromschlag

Bei einem Gewitter in Mecklenburg hat ein Mann unter der Dusche einen Stromschlag erlitten. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Rostock am Samstag mitteilte. Bei dem Unwetter am Freitagabend in Plate im Landkreis Ludwigslust-Parchim...