Großsaara: Sechsjährige in Kleingarten durch Schuss schwer verletzt

Ein durch einen Schuss verletztes sechsjähriges Kind ist in der Jenaer Uniklinik operiert worden. Dem Mädchen gehe es den Umständen entsprechend, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Kind war am Samstagabend in einer Kleingartenanlage in Großsaara (Landkreis Greiz) offensichtlich durch einen...