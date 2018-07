Getötetes Mädchen in Düsseldorf: "Gewalteinwirkung gegen den Hals" Am Donnerstag soll ein 32-Jähriger seine siebenjährige Tochter getötet haben. Nun wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Staatsanwaltschaft und Polizei informierten am Freitag über den Stand der Ermittlungen.