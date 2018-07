YouTube Goldene Kamera Digital Award: Die „Best Music-Act“-Nominierten ­­

„Best Music-Act“: Die Nominierten ­­

In der Kategorie „Best Music-Act“ dürfen beim „YouTube Goldene Kamera Digital Award“ die Leser mitentscheiden, welche drei Favoriten bei der Veranstaltung ins Rennen gehen. Wir zeigen die 14 Kandidaten. Mit dabei: Der gebürtige Hamburger Jannik Brunke. Er überzeugt seit Neuestem mit satten Großstadt-Sounds aus Berlin. Der 21-Jährige hat wie die meisten YouTuber mit Coversongs angefangen und sich in den letzten sechs Jahren zum Multitalent entwickelt: Er spielt alle Instrumente selber ein, schreibt und produziert seine Songs komplett in Eigenregie.

Foto: Petra Schönberger / imago/Future Image