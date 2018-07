Potsdam Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und der Bundeswehr hat bei Potsdam eine Feuersbrunst in einem Kiefernwald gestoppt. Die schon vorbereitete Evakuierung Hunderter Anwohner konnte abgesagt werden. Die Flammen sind unter Kontrolle. Rund um den Brandherd direkt am Autobahndreieck Potsdam gab es wegen Sperrungen aber lange Staus, in denen Tausende Autofahrer gefangen waren. Das Technische Hilfswerk versorgte sie mit Getränken.

