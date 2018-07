Wuppertal: Busfahrer verursacht schweren Unfall – wegen einer Wespe

Weil er eine Wespe vertreiben wollte, ist ein Busfahrer in Wuppertal in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei rammte der Linienbus ein entgegenkommendes Auto und schleuderte es in die Böschung. Der 66 Jahre alte Autofahrer und seine 69-jährige...