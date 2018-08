Badeunfall im Rhein – Zwei Mädchen tot geborgen

Alles Hoffen und Bangen war vergebens: Zwei neun und 13 Jahre alte Mädchen sind beim Baden im Rhein ums Leben gekommen. „Wir gehen von einem tragischen Badeunfall aus“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Leichen der Kinder waren am Samstag gegen Mittag und am späten Abend an verschiedenen...