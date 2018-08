Mindestens vier Tote nach Flugzeugabsturz in Alaska

Talkeetna Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Alaska hat eine Rettungsmannschaft vier Tote gefunden. Eine fünfte Person werde vermisst und sei vermutlich ebenfalls tot, teilte die US-Nationalparkbehörde mit. In der Maschine befanden sich demnach neben dem Piloten vier Passagiere aus Polen. Das Flugzeug war am Samstag im Denali National Park abgestürzt. Schlechtes Wetter hatte es der Rettungsmannschaft schwer gemacht, die Absturzstelle zu finden. Das Flugzeugwrack wurde in der Nähe des Gipfels des "Thunder Mountain" auf einem Gletscher gefunden.