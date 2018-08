Lilly Becker fühlt sich manchmal, als wär sie bipolar

„Manchmal fühle ich mich, als wäre ich bipolar“, hat Sharlely „Lilly“ Becker (42) in einem Interview mit dem niederländigschen Magazin „Linda“ gesagt. Sie leide unter extremen Stimmungsschwankungen. An einem Tag sei sie superglücklich und am nächsten liege sie jammernd auf der Couch. Auch gegenüber...