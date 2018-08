Mann entdeckt toten Einbrecher im Keller seines Hauses

Ein Mann hat in seinem Haus in Darmstadt einen toten Einbrecher entdeckt. Dieser habe im Keller gelegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei von einer natürlichen Todesursache auszugehen. Der tote 69-Jährige trug bei seiner Entdeckung am Donnerstagmorgen Handschuhe und hatte eine größere...