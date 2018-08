Bericht: Betreuer von überflutetem Ferienlager ist tot

Nîmes Der vermisste Betreuer eines überschwemmten deutschen Ferienlagers in Südfrankreich ist einem Medienbericht zufolge tot. Bei der am Montag im Fluss Ardèche gefundenen Männerleiche handele es sich um den vermissten Deutschen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Morgen soll demnach eine Autopsie vorgenommen werden. Das von einem Leverkusener Verein organisierte Zeltlager war am vergangenen Donnerstag nach starken Regenfällen überflutet worden. Alle Kinder und Jugendlichen konnten in Sicherheit gebracht werden und sind zurück in Deutschland.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder