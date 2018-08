Hoffnung auf Überlebende in Genua schwindet

Genua Am zweiten Tag nach dem verheerenden Brücken-Einsturz in Genua schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar. Für die 39 offiziell bestätigten Toten soll es am Samstag ein Begräbnis geben, erklärte Regierungschef Giuseppe Conte auf Facebook. Für den Tag soll auch eine Staatstrauer gelten. Die Regierung hatte gestern den Notstand für die Hafenstadt verhängt und fünf Millionen Euro Nothilfe bereit gestellt. Der Notstand soll zwölf Monate gelten und in diesem Zuge auch ein Sonderbeauftragter für den Wiederaufbau benannt werden.

