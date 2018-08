Aretha Franklin ist tot - Das sind die Reaktionen

Das Abschiednehmen hatte schon vor einigen Tagen begonnen. Nachdem am Montag die Promi-Website „Showbiz411“ von Aretha Franklins schwerer Krankheit berichtet hatte, waren Tausende Genesungswünsche und Gebete von Freunden, Wegbegleitern und Fans aus der ganzen Welt in Richtung der „Queen of Soul“...