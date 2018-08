Trauer um "Queen of Soul": Aretha Franklin ist tot

Detroit Nach dem Tod von Aretha Franklin haben Angehörige, Fans, und Wegbegleiter auf der ganzen Welt mit öffentlicher Trauer, aber auch mit Bewunderung für die jahrzehntelange Karriere der legendären Soul-Sängerin reagiert. Die "Queen of Soul" war gestern im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit gestorben, wie die Recording Academy mitteilte. Franklin sei eine "unvergleichliche Künstlerin" gewesen, mit einer der "tiefgreifendsten Stimmen" der Musikbranche. Die "New York Times" würdigte Franklin als "eine der großartigsten Sängerinnen Amerikas - in jeder Stilrichtung".

