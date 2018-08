Berlin Im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Die Heimspielstätte des Zweitligisten 1. FC Union Berlin wurde stark verraucht, teilte die Feuerwehr mit. Es habe ein Kühlschrank in einem Lagerraum im ersten Obergeschoss gebrannt. Am späten Abend konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

