Lkw-Fahrer stirbt nach Kollission mit IC in Sachsen-Anhalt

Beim Zusammenstoß eines IC mit einem Lastwagen in Sachsen-Anhalt ist der Fahrer des Lkw ums Leben gekommen. Der Zug war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einem Bahnübergang zwischen Maxdorf und Wulfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld) mit dem Laster kollidiert, wie eine...