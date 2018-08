Schweres Busunglück in Bulgarien mit 15 Toten

Sofia (dpa) – Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind 15 Menschen ums Leben gekommen. 27 wurden verletzt. Ein in Richtung der Hauptstadt Sofia fahrender Bus war bei Swoge, rund 40 Kilometer nördlich davon, von der Fahrbahn abgekommen und 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Busreisenden aus Bulgarien wollten ein Kloster besuchen. Die genaue Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt. In Bulgarien hatte es erst im April ein großes Busunglück gegeben, nachdem ein Auto auf einer Autobahn einen Linienbus gerammt hatte. Dabei starben sechs Menschen.

