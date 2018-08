Polizei: "Massenschießerei" in Florida

Jacksonville Die Polizei in der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida hat auf Berichte über Schüsse reagiert. Das Sheriffsbüro sprach bei Twitter von einer "Massenschießerei" und rief die Menschen auf, die Gegend zu meiden. Es werden Tote befürchtet. Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien getötet worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Ein Organisator eines Videospiel-Wettbewerbs in der Stadt schrieb auf Twitter, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen.