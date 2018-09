Oktoberfest 2018: Die wichtigsten Fragen zur Wiesn

O’ zapft is: Mit diesem bayerischen Satz wird jedes Jahr die Wiesn eröffnet. Das 185. Oktoberfest beginnt am 22. September 2018 und endet rund zwei Wochen später am 7. Oktober. Was müssen Besucher wissen? Wie teuer ist das Bier? Und wann ist das Fassanstich? Das sind die wichtigsten Informationen...