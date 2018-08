Berlin Der vor gut einer Woche gestorbene Showmaster Dieter Thomas Heck ist in Stahnsdorf bei Berlin beigesetzt worden. Das teilte der Medienanwalt Christian Schertz am Abend im Namen der Familie mit. Die Beisetzung habe im engsten Familienkreis stattgefunden. "Die Ruhestätte bietet nun Freunden, Wegbegleitern und Fans die Möglichkeit, an seinem Grab Abschied zu nehmen", hieß es in der Mitteilung. Der langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" war am 23. August im Alter von 80 Jahren gestorben.

