Im Pilzrausch: Mann wirft Möbel aus dem Fenster

Unerwartete Wirkung: Im Rausch hat ein 45-Jähriger in Thüringen Möbel aus dem Fenster geworfen und dabei fast einen Passanten getroffen. Der Grund für den Wahn: Der Mann in Ilmenau hatte zuvor selbstgepflückte Pilze gegessen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Diese bekamen ihm offensichtlich...