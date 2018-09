Offenbach Zwei Männer sind bei einem schweren Autounfall im hessischen Offenbach in ihrem Wagen verbrannt. Nach Polizeiangaben waren zwei Fahrzeuge mit voller Wucht frontal zusammen gestoßen. Einer der Wagen ging sofort in Flammen auf. Die 29 und 44 Jahre alten Männer waren eingeklemmt und starben in dem brennenden Wrack. Retter befreiten eine Frau und einen Mann aus den Trümmern des anderen Autos. Beide schwebten in Lebensgefahr, hieß es. Gutachter sollten die Unfallursache klären.

