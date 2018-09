Hamburg: Psychisch Kranker zündet Beamte an

In einem Hamburger Mietshaus spielen sich am Montagvormittag dramatische Szenen ab: Weil er zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen werden soll, dreht ein 28-Jähriger durch und übergießt sich und Amtsmitarbeiter mit einer brennbaren Flüssigkeit, die er in Brand setzt. Die Folgen sind verheerend:...