Bus fährt auf Lastwagen - Zehn Verletzte auf der A5

Karlsruhe Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der A5 in Baden-Württemberg sind zehn Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das Unglück geschah nach Angaben der Polizei an einer Baustelle zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd bei Ettlingen. Dabei war ein mit rund 20 Menschen besetzter Bus auf einen Lastwagen gefahren. Der Busfahrer wurde demnach in seinem Fahrzeug eingeklemmt; er konnte befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

