Aus für "Schlag den Henssler": "Zuschauer will mich in Rolle nicht"

München Aus für "Schlag den Henssler" bei ProSieben: Angesichts immer niedrigerer Einschaltquoten wird Fernsehkoch Steffen Henssler die Marathon-Show nicht mehr moderieren. Die Entscheidung begründete Henssler in einer Mitteilung des Senders mit dem fehlenden Zuspruch der Zuschauer: "Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren." Bei der auf ProSieben ausgestrahlten Show trat der Kochbuchautor wiederholt stundenlang über mehrere Runden gegen einen Kandidaten in Sportwettkämpfen, Wissensduellen und Geschicklichkeitsspielen an.