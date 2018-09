Video: Berliner Polizist tritt Verdächtigen bei Festnahme am Kottbusser Tor

In Berlin-Kreuzberg ist die Festnahme eines gewalttätigen mutmaßlichen Fahrraddiebes aus dem Ruder gelaufen. Beamte seien am Kottbusser Tor am Donnerstagnachmittag aus einer Gruppe heraus mit Steinen, Blumentöpfen, Aschenbechern und Glasflaschen beworfen worden, teilte die Polizei am Freitag mit....