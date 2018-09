Leipzig Bei einer feierlichen Gala ist in Leipzig der Publikumspreis "Goldene Henne" 2018 vergeben worden. Zu den Preisträgern gehören in diesem Jahr Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Angelo Kelly & Family, Schauspieler Elias M'Barek und Sänger Ben Zucker. Die Auszeichnungen in Form einer Vogel-Skulptur wurden am Abend bei einer Live-Show auf dem Leipziger Messegelände verliehen. Rund 4000 Zuschauer waren nach Veranstalterangaben zu der Gala gekommen. Kai Pflaume moderierte den Abend.

