Zwischenfall auf Ostsee – „Regina Seaways“ wird abgeschleppt

Verwirrung um Fähre auf der Ostsee: Eine Fähre aus Kiel mit 335 Menschen an Bord ist nach Angaben des litauischen Militärs in der Ostsee in Brand geraten. Eine Vertreterin der Reederei DFDS erklärte dagegen, es gebe zwar ein technisches Problem im Maschinenraum, aber kein Feuer. „Es brennt nicht“,...