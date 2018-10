Mindestens fünf Tote bei Unwettern auf Mallorca

Palma Bei heftigen Unwettern auf Mallorca hat es Tote und Verletzte gegeben. Mindestens fünf Menschen seien in den Wassermassen ums Leben gekommen, teilten die Rettungskräfte auf Twitter mit. Bis zu 20 weitere würden noch vermisst, berichteten spanische Medien. Betroffen war vor allem der Osten der Urlaubsinsel, wo am Dienstag auch ein Sturzbach über die Ufer getreten war. Dort wurden am Abend zahlreiche Autos mitgerissen. "Es war eine harte Nacht, aber ich denke, dass der Tag noch heftiger wird", zitierte die Zeitung "El Mundo" eine Lokalpolitikerin.

