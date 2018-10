Rhein: Nur 20 Zentimeter – So wenig Wasser führte er noch nie

Gerade einmal 19 Zentimeter – so „hoch“ stand am Donnerstagmittag der Rheinpegel am Unterlauf des Flusses in Emmerich nahe der niederländischen Grenze. Das meldete das ELWIS-Meldesystem der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Als bisheriger Tiefstwert galten die 28...