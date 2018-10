Macron erschüttert von Bedrohung einer Lehrerin

Paris Dass ein Oberschüler eine Lehrerin in einer Pariser Vorstadt mit einer nachgemachten Waffe bedroht hat, sorgt bis in die französische Staatsspitze für Empörung. Es sei nicht hinnehmbar, einen Lehrer zu bedrohen, teilte Staatspräsident Emmanuel Macron via Twitter mit. Die Ressortchefs für Erziehung und Inneres, Jean-Michel Blanquer und Christophe Castaner, kündigten einen Aktionsplan an, um solche Vorfälle zu unterbinden. Der Jugendliche hatte die Frau aus unmittelbarer Nähe bedroht. Gegen ihn wird ermittelt.

