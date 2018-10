Flugzeugabsturz in Indonesien: Maschine von Lion Air mit über 180 Passagieren stürzt ins Meer

In Indonesien ist am Montag ein Flugzeug mit mehr als 180 Menschen an Bord abgestürzt. Die indonesische Rettungsbehörde teilte mit, dass nach stundenlanger Suche die ersten Todesopfer geborgen werden konnten. Es gebe keine Hinweise auf Überlebende, hieß es weiter.Die Maschine des Billigfliegers...