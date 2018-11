5000 Hühner bei Feuer auf Hühnerhof verendet

Einige konnten noch gerettet werden – doch die meisten verendeten in den Flammen: Bei einem Brand auf dem Hühnerhof Margarethenhof in Karben-Kloppenheim bei Bad Vilbel (Hessen) sind mindestens 5000 Tiere gestorben. Das teilte die Polizei mit.Ein Mitarbeiter des Betriebes hatte den Brand am Freitag...