Hai tötet 33-Jährigen im Great Barrier Reef

Es war der dritte Hai-Angriff in dem Bereich in nur zwei Monaten – dieses Mal ging es jedoch tödlich aus: Am Montag ist ein Schwimmer (33) im australischen Great Barrier Reef von einem der Tiere angegriffen worden – Dienstag meldeten die Rettungsdienste, dass er gestorben ist.Der 33-Jährige war am...