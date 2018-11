Krankenwagen hat Unfall mit VW Polo - Senior stirbt

Drei Verletzte, ein Toter – die grausame Bilanz eines Unfalles in der Nacht zu Donnerstag in Hamburg. Ein Auto war mit einem Krankenwagen im Stadtteil Wandsbek kollidiert. So heftig, dass ein 81-Jähriger starb.Der Senior saß neben seiner Frau (83), die den VW Polo steuerte. Sie fuhren um 23.10 Uhr...